1 млн 400 тис. грн хабара за вплив на депутатів сільради: судитимуть одного зі співучасників

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт за фактом отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що обвинувачений за попередньою змовою із депутатом Городенківської міськради отримав від підприємця неправомірну вигоду в сумі 1 млн 400 тис. грн за вплив на депутатів міськради під час голосування за затвердження проекту землеустрою щодо відведення ТзОВ земельної ділянки площею 2 га.

Зауважимо, що кримінальне провадження щодо іншого фігуранта вже слухається в суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури