10 років ув’язнення отримав чоловік, який допомагав росіянам грабувати односельців

Київський районний суд міста Харкова визнав громадянина винним у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 7 червня.

За матеріалами справи, в умовах окупації села Новий Бурлук Харківської області неодноразово судимий мешканець із кінця квітня по 12 вересня минулого року виносив речі з будинків сусідів і віддавав російським солдатам. Він неодноразово разом із окупантами брав участь в «обшуках» і допомагав окупантам у знаходженні продуктів харчування, дозволяв проживати у будинках, де мешкав сам, та зберігати там викрадені в односельців речі.

За даними Департаменту військової контррозвідки СБУ, чоловік нібито був помічником військового коменданта на території селища. Коли із жителів села розповідав у суді, що коли приходив у комендатуру окупантів отримати перепустку на виїзд із села і в цей час повз ішов обвинувачений напідпитку. Росіяни на посту сказали, що це йде їх помічник.

Проте обвинувачення у зайнятті якоїсь посади в окупантів чоловікові все ж не висували.

Сам він вину не визнав і говорив, що його змушували показувати будинки людей, біля нього стояли росіяни з автоматами. Заперечував, що разом із окупантами викрадав речі у сусідів, пояснював, що наглядав за будинками. Біла повʼязка на руці означала, що він пересувається «з миром», «буряти» це сприймали так. Вважає, що державу він не зраджував, злочинів не вчиняв.

У судовому засіданні були допитані пʼятеро свідків із числа жителів Нового Бурлука. Люди бачили обвинуваченого у військовій комендатурі, як він сидів із окупантами за столом і спіокувався.

Люди, які виїхали з окупованого села, по поверненні побачили свої житла пограбованими. Сусіди сказали, що все награбоване знаходиться у сестри обвинуваченого. Свідок приїхав туди і знайшов свої духовку та драбинку і забрав їх. У сестри обвинуваченої знайшли багато чужої техніки і посуду.

Свідок чув, що обвинувачений висловлювався проти України і розповідав окупантам про фермерів, в кого є зброя, гроші, де що знаходиться.

Інший свідок повідомив, що обвинувачений ходив по селу з росіянами та їх командиром «Арою», вони разом випивали. Вдень чоловік «лазив» по сусідським дворам, виносив майно, замотане в ковдру. Приходив і до свідка з російськими військовими з автоматами, шукали зброю, коштовності, Свідок чув, як російський солдат дорікнув обвинуваченому, що той водить їх по місцях, де нічого нема, і дав йому ляпаса.

За словами свідків, до війни цей чоловік випивав і займався крадіжками. За місцем реєстрації зарекомендував себе негативно. З 1996 року він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини. Востаннє звільнився з колонії у 2020-му умовно-достроково.

Суд визнав його провину в пособництві державі-агресору доведеною. Обвинуваченого засудили до 10 років вʼязниці з конфіскацією майна і заборонили на 12 років обіймати посади, повʼязані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.