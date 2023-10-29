10 років за ґратами – призначено суворіше покарання водієві, з вини якого загинула сім’я військового з Буковини (фото)

За принципової позиції ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури апеляційний суд змінив вирок винуватцю ДТП, з вини якого загинув військовий з дружиною та двома дітьми (ч. 3 ст. 286 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що чоловік, у липні 2022 року, керуючи транспортним засобом «Ford Transit», порушив правила безпеки дорожнього руху на трасі «Житомир – Чернівці», виїхав із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю «Skoda Favorit», в результаті чого відбулось зіткнення транспортних засобів.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав 19-річний водій легковика. Четверо його пасажирів – 45-річний військовослужбовець з села Клішківці Дністровського району Чернівецької області, його дружина та діти загинули на місці.

За скоєне правопорушення сторона обвинувачення просила призначити підсудному покарання у виді 10 років позбавлення волі, однак Хотинський районний суд засудив чоловіка до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

Прокуратура та потерпіла, не погоджуючись із таким вироком, подали апеляційні скарги. Чернівецький апеляційний суд погодився з позицією прокурора і призначив нове покарання — 10 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

Вирок в суду вступив в законну силу з моменту його проголошення.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура