₴100 тис. хабаря за оренду приміщення – на Херсонщині викрили керівника центру первинної медико-санітарної допомоги

Викрили корупційну діяльність посадової особи оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області спільно з колегами-правоохоронцями.

Учора, 27 травня, оперативники та слідчі слідчого управління поліції Херсонської області викрили керівника одного з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. В службовому кабінеті керівника правоохоронці вилучили 100 тис. грн, які він отримав як неправомірну вигоду.

За цю суму обіцяв надати в оренду приміщення на території центру, занизивши в рази орендну плату.

Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення його про підозру ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України