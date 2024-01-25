12 років ув’язнення отримав мешканець Київщини, який намагався вбити 5-річного пасинка

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури в суді довели вину мешканця Київщини у скоєнні замаху на умисне вбивство малолітнього хлопчика (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у червні 2020 року між засудженим та його співмешканкою виник конфлікт. У ході сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вдарив ногою в голову 5-річного пасинка, після чого той вдарився головою об батарею.

У той час, коли мати допомагала сину, засуджений схопив його брата-близнюка за ногу та жбурнув малечу через вікно. Хлопчик впав з першого поверху на асфальтне покриття та отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Нині чоловік перебуває під вартою.

Київська обласна прокуратура