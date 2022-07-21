$12 тис. за зняття з військового обліку: в Одесі припинила схему ухилення від призову

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В Одеській області зловмисники вирішили збагатитися на війні та за «винагороду» пропонували призовникам послугу – уникнення проходження служби. До злочину виявилися причетними працівники військкомату. Нацполіція та військова прокуратура припинили протиправну діяльність ділків.

Працівники спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність працівників центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів Одещини до протиправної діяльності. Разом зі спількиками вони створили доволі прибутковий, але незаконний бізнес.

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Змовники пропонували чоловікам, які не хотіли проходити службу в армії, провести процедуру зняття з військового обліку та отримання довідки про непридатність до служби в Збройних силах України. За отримання офіційних документів та можливість із ними безперешкодно перетинати державний кордон ухилянти платили ділкам 12 000 доларів США.

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За цим фактом Одеською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та визначено орган досудового розслідування – слідче управління ГУНП в Одеській області.

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Оперативники УДВБ НПУ, ТУ ДБР та слідчі поліції Одещини, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення одеської поліції, затримали в процесуальному порядку одного з фігурантів під час передачі грошових коштів в обмін на документи. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

У службових приміщеннях центру комплектування та соціальної підтримки проведено санкціоновані обшуки. Триває слідство для притягнення всіх учасників схеми до кримінальної відповідальності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України

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