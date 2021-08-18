$1300 отримав офіцер за «спасіння» громадянина від призову на строкову військову службу

За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону викрито тимчасово виконувача обов’язків військового комісара одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Прикарпаття на одержанні неправомірної вигоди, а також перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, офіцер вимагав та одержав 1300 доларів США за сприяння громадянину в ухиленні від призову на строкову військову службу до Збройних Сили України.

Слідчі дії тривають. Вирішуються питання щодо повідомлення підполковнику про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львові, за матеріалами та спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Івано-Франківській області.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону