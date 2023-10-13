14 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав колаборант з Харківщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 42-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що під час окупації смт Козача Лопань місцевий мешканець добровільно почав співпрацювати з ворогом.

Він обійняв посаду «в. о. дільничного інспектора» у псевдоміліції. Для цього він подав всі необхідні документи, серед яких була і заява, у якій зазначено, що він попереджений про нерозголошения інформації, яка повʼязана з виконанням його трудових обовʼязків. Крім того, у документі було вказано про «наслідки» за розголошення інформації у вигляді відповідальності за російським законодавством.

Перед деокупацією колаборант втік до рф, де перебуває і нині.

Свідки у судовому засіданні розповіли, що колаборант наводив російських військових на заможних місцевих мешканців, щоб окупанти забирали у них майно для власних потреб.

Суддя Дергачівського районного суду Харківської області виніс стосовно колаборанта-втікача вирок. Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України, органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, в органах, що надають публічні послуги, повʼязаних

з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 15 років, з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання обвинуваченому рахувати з моменту фактичного затримання.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура