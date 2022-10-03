За незаконну реєстрація права власності на приміщення майже за ₴1,3 млн. судитимуть державну реєстраторку

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно державної реєстраторки за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, у грудні 2020 року державна реєстраторка Красноградської районної державної адміністрації Харківської області зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за громадянином право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху, розташовані по вул. Чичибабіна в Харкові. При цьому реєстраторка достовірно знала, що надані громадянином документи не є підставою для реєстрації права власності.

Своїми діями обвинувачена порушила вимоги ст.ст. 10, 27 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 40 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Внаслідок незаконних дій реєстраторки з власності територіальної громади Харкова незаконно вибули приміщення вартістю майже 1,3 млн грн.

Обвинувальний акт направлено до Красноградського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура