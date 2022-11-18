На Закарпатті повідомили підозру учаснику схеми продажу автомобілів, які завезли як гуманітарну допомогу

Фігуранта викрили під час продажу двох авто.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі відділення №1 Ужгородського райуправління поліції, схему продажу транспортних засобів, ввезених в Україну на пільгових умовах під виглядом гуманітарної допомоги, налагодили місцеві мешканці. Відповідно до документів, автівки мала одержати громадська організація для подальшої передачі до територіальної оборони Києва. Насправді ж, реалізовували їх на одному з автомайданчиків в області та через спеціалізований сайт.

Одного з учасників «схеми» поліцейські викрили після продажу двох авто, оціночна вартість яких становить понад 430 тисяч гривень. Чоловікові повідомлено про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України), та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Ужгородська окружна прокуратура. Проводяться збір доказів для притягнення до відповідальності інших фігурантів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України