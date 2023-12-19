15 років тюрми отримав агент-спецпризначенець ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент фсб з оперативним псевдонімом «Скіф», який формував власну мережу інформаторів на Одещині.

До складу ворожої групи він намагався залучити місцевих представників силових відомств. За задумом фсб вони мали передавати російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на півдні України.

На початку жовтня цього року контррозвідка Служби безпека розробила оперативну комбінацію та вивела «Скіфа» з території невизнаного Придністров’я.

Тоді за сценарієм української спецслужби російський агент приїхав на Одещину для того, щоб особисто завербувати співробітницю СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували кожен епізод злочинної діяльності фігуранта і затримати його на території регіону.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої «ПМР». Потім у складі російського спецназу «Едельвейс» воював у Дагестані та Чечні.

У 2014 році зрадник прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до невизнаного Придністров’я, де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований двома представниками її місцевої «філії».

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента «Скіфа» винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України