15 років за ґратами проведуть двоє агентів РФ, які допомагали рашистам захопити Лисичанськ та «зливали» позиції ЗСУ у Харковіи

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України.

За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про базування та передислокацію підрозділів Сил оборони у боях на східному фронті.

Насамперед їх цікавили точні координати бойових позицій українських захисників в районах Харкова та Лисичанська.

Цю інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів та штурму населених пунктів в обох регіонах.

Співробітники СБУ затримали агентів у результаті спецоперацій у Харківській та Луганській областях в березні і травні минулого року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм 15 років ув’язнення.

Як свідчать дані слідства, один із зловмисників допомагав окупантам захоплювати Лисичанськ.

Для цього він приховано збирав і передавав загарбникам місцерозташування укріпрайонів та вогневих позицій українських оборонців.

Інший злочинець – інженер однієї з філій комунального підприємства «Харківські теплові мережі».

Після початку повномасштабного вторгнення він «інформував» агресора про розміщення бронетехніки ЗСУ на території регіону, а також коригував ворожі удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Обидва зрадники передавали розвіддані на тимчасово окуповану частину сходу України через «зв’язкових», які входили до складу 1-го і 2-го армійських корпусів південного військового округу зс рф.

Для комунікації використовували анонімні месенджери та заборонені соцмережі, а локації українських об’єктів надсилали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України