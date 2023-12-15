₴15 тисяч за «спасіння» від передової: в Одесі на хабарі викрили заступника командира військової частини

Правопорушник вимагав у підлеглого хабар за невнесення його прізвища до списків військовослужбовців, які підлягають ротації у зону активних бойових дій. Тепер йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Протиправну діяльність військовослужбовця керівної ланки задокументували слідчі Одеського районного управління поліції № 1 за оперативного супроводження співробітників Департаменту військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Під час реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали підозрюваного «на гарячому» одразу після передачі йому обумовленої суми в розмірі 15 тисяч гривень. Речові докази у зловмисника вилучили.

«Слідчі повідомили правопорушнику про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, – розповіла начальниця відділення слідчого відділу територіального підрозділу поліції Валентина Горошко. – Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Підозрюваний затриманий в процесуальному порядку, слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство».

Одеське районне управління поліції №1