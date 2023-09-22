17 000 доларів за зняття з військового обліку: тарифи військкоматських покидьків зростають

Затримали фігурантку на одній з АЗС під час отримання неправомірної вигоди.

Ще одну корупційну схему уникнення призову на військову службу викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими обласної поліції. До її організації причетна офіцерка відділення рекрутингу та комплектування територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів області.

Фігурантка обіцяла за 8500 доларів США з однієї особи винагороди посприяти в уникненні призову шляхом зняття громадян із військового обліку.

Затримали офіцерку на одній з АЗС області під час отримання 17 000 доларів США неправомірної вигоди у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім суми хабаря, в сумці фігурантки поліцейські виявили конверт з понад 9000 дол. США, походження яких встановлюватиметься.

Вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура в оборонній сфері Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України