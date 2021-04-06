21-летнему хмельничанину сообщили о подозрении в торговле детским порно в сети

Хмельничанина поймали на распространении детской порнографии на закрытых онлайн-форумах, ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

«Сообщено о подозрении 21-летнему жителю областного центра (Хмельницкого — ред.), который занимался распространением в сети Интернет детской порнографии», — сообщили в прокуратуре.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствием совместно с сотрудниками киберполиции установлено, что «мужчина участвовал в закрытых специализированных тематических форумах, где за денежное вознаграждение сбывал запрещенный контент». Для распространения порнографии также использовал социальные сети, указали в прокуратуре.

Во время обысков в его доме правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, а также обнаружили доказательства причастности мужчины к распространению порнографической видеопродукции.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.