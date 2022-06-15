25-річний хмельничанин отримав покарання за зберігання дитячої порнографії

У березні цього року поліцією викрито 25-річного хлопця, який зберігав на своєму мобільному телефоні понад 700 файлів із дитячою порнографією, яку «викачав» з мережі Інтернет.

За результатами досудового розслідування Окружною прокуратурою міста Хмельницького відносно останнього до суду скеровано обвинувальний акт.

На сьогодні, вироком Хмельницького міськрайонного суду чоловіка засуджено за ч. 1 ст. 301-1 КК України (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) та призначено покарання у виді 3 років обмеження волі із встановленням іспитового строку.

Окружна прокуратура міста Хмельницького