₴30 000 хабаря за реєстрацію сільгосптехніки: на Чернігівщині викрили службовця Держпродспоживслужби

Фігурантові повідомили про підозру.

Викрили корупційну схему реєстрації транспортних засобів оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Налагодив її державний інспектор обласного управління Держпродспоживслужби.

В ході документування протиправної діяльності поліцейські зафіксували факт вимагання у підприємця 30 000 гривень неправомірної вигоди за безперешкодну реєстрацію двох тракторів. Зазначена сума була перерахована на визначений фігурантом картковий рахунок.

Оперативники та слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання та роботи державного інспектора. Вилучили документи на відповідну техніку та підтвердження про перерахунок коштів, «чорнові» записи.

Службовцю Держпродспоживслужби повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України