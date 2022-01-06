$5 тис. хабаря за реєстрацію договору оренди землі – судитимуть держреєстратора на Вінниччині

Немирівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків начальника відділу надання адміністративних послуг однієї з територіальних громад за фактом одержання 5 тис дол США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року обвинувачений вимагав та отримав від громадянина кошти за проведення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки площею 35 га строком на 25 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вінницької обласної прокуратури