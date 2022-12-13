8 років позбавлення волі отримав волинянин за вбивство знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 22-річного жителя села Жидичин Луцького району винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).

Доведено, що увечері 11 березня 2020 року нетверезий молодик у підсобній кімнаті в підвальному приміщенні Волинської обласної клінічної лікарні під час конфлікту побив потерпілого – двірника лікувального закладу, завдавши травм, від яких він помер.

Згідно з вироком суду наступних вісім років волинянин проведе за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури