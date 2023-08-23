Адвоката, підозрюваного у шахрайському заволодінні землею, взяли під варту із заставою ₴6,7 млн.

Закарпатська обласна прокуратура у суді довела необхідність застосування до адвоката запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внести 6,7 млн грн застави. Його підозрюють у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та пособництві у підробленні документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Правоохоронці встановили, що чоловік шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою в Ужгородському районі. Її ринкова вартість складає понад 9 млн грн, а площа– 1,75 га.

Надавши всі необхідні дані справжньої власниці землі, чоловік отримав у розпорядження її підроблений паспорт. Це дало змогу в подальшому сфальсифікувати правочин і продати майно підставній особі, яку він сам і підшукав. Маючи намір приховати злочин і легалізувати одержане майно, підозрюваний організував його продаж за заниженою вартістю.

Адвокату ще наприкінці червня повідомили про підозру, відтоді він неодноразово не з’являвся у судове засідання для обрання запобіжного заходу. З огляду на це слідчий заявив клопотання про надання дозволу на затримання особи з метою приводу.

Наступного дня після того, як суд задовольнив ці вимоги, правоохоронці забезпечили участь чоловіка в засіданні суду. Наразі розслідування протиправних дій триває, його здійснює ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури