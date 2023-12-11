«Бурштинова операція» майже на ₴4,5 млн. — на Рівненщині Нацполіція провела обшуки у нелегальних копачів каміння

Поліцейські викрили сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ. Спільники займалися незаконним видобутком та скупкою виключно якісного бурштину-сирцю. Ділки налагодили мережу мініцехів з обробки каміння для подальшого його продажу за кордон.

Попри запровадження в Україні спрощеного порядку придбання спеціальних дозволів на користування надрами для видобутку бурштину, знаходяться й ті, які продовжують свою діяльність поза законом. Крім того, у гонитві за наживою «чорні копачі» знищують лісові насадження, на відновлення яких знадобиться не один десяток років. Тож працівники поліції на постійній основі проводять заходи задля знешкодження злочинної діяльності таких осіб та груп.

Так, за результатами відпрацювання отриманої інформації, поліцейські встановили учасників угруповання так званих бурштинових бізнесменів. До його складу входило 8 осіб, серед яких і депутат однієї з територіальних громад. Всі вони мешканці Сарненського та Рівненського районів. Їхня протиправна діяльність мала кілька напрямків: незаконний видобуток, скупка каміння, обробка та збут. Каміння зловмисники видобували на територіях природного заповідника та Клесівського лісового господарства. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту.

Окрім того, скуповували бурштин-сирець в інших перевірених копачів та обирали лише найякісніший. Придбаний та видобутий камінь обробляли в підпільних майстернях. Аби не привертати до себе зайву увагу, деякі з учасників організували мініцехи у своїх помешканнях: завозили бурштин невеликими партіями, решту зберігали у своїх спільників, задля конспірації фігуранти спілкувалися між собою за допомогою рацій. Оброблений бурштин збували за кордон.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, слідчі Сарненського районного відділу поліції спільно з Сарненською окружною прокуратурою за силової підтримки поліції особливого призначення провели заходи для ліквідації діяльності угруповання. На місці нелегального видобутку викопної смоли правоохоронці викрили трьох учасників групи. Поблизу них знаходилися саморобні помпи з приєднаними шлангами та були вириті ями.

У ході обшуків у «чорних копачів» оперативники та слідчі вилучили понад 200 кілограмів бурштину-сирцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикл, радіостанції та чорнові записи. За попередніми даними, вартість каміння становить майже 4,5 мільйони гривень.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України — незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення учасникам групи про підозру.

Фігурантам може загрожувати до 7-ми років позбавленням волі з конфіскацією майна.

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Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України