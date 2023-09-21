Через довірених осіб керував бізнесом на окупованій території – уродженця Мелітополя судитимуть за колабораційну діяльність

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості відносно уродженця міста Мелітополь Запорізької області, який здійснював господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що громадянин України очолював підприємство, зареєстроване в м. Мелітополь Запорізької області. Фірма займалася продажем їжі, напоїв та сигарет, а також вантажними перевезеннями.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф в Україну підозрюваний разом із родиною переїхав до Києва. При цьому після окупації частини Запорізької області, зокрема м. Мелітополь, компанія продовжувала працювати у взаємодії з адміністрацією держави-агресора та платила податки незаконним органам влади.

Підозрюваний при цьому за допомогою довірених осіб продовжував керувати фірмою.

У ході досудового розслідування підприємець повністю визнав свою вину.

На даний час обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури