Чотирьох учасників злочинної схеми підозрюють у незаконному заволодінні земельною ділянкою у столиці

Серед фігурантів – двоє організаторів, виконавець та приватний нотаріус. Спільники за підробленими документами переоформили на себе земельну ділянку, розташовану в Дніпровському районі столиці з наміром її подальшого перепродажу. Завдяки правоохоронцям землю вартістю понад 2,5 млн гривень наразі повернуто у власність територіальної громади Києва.

Співробітниками слідчого управління столичного главку за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито групу осіб у незаконному заволодінні земельною ділянкою на вулиці Інженера Бородіна, що у Дніпровському районі столиці.

Згідно даних кримінального провадження, порушники для реалізації злочинного плану використали підроблене рішення Київської міської ради про відведення вказаної земельної ділянки із подальшою реєстрацією права власності на неї з боку зацікавлених осіб. Внаслідок злочинних дій фігурантів землю площею 0,08 гектарів на суму понад 2,5 мільйона гривень передано у приватну власність фіктивного підприємства.

Вказана земельна ділянка була поділена на дві та відчужена на користь підставної юридичної особи в очікуванні подальшого перепродажу реальним покупцям. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, злочин викрито та за рішенням суду ділянку повернуто у власність територіальної громади столиці.

Чотирьом учасникам злочинної схеми оголошено про підозру у шахрайстві та використанні підроблених документів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкого покарання передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва