ДБР продовжує викривати «правоохоронців», які неправомірно застосовують силу проти громадян

Одним із важливих напрямів роботи Державного бюро розслідувань є викриття та притягнення до відповідальності правоохоронців, які замість того, щоб захищати громадян, знущаються з них.

Системну роботу працівників ДБР у цьому напрямі можна побачити на прикладах останніх розслідувань у різних регіонах України.

Зокрема, встановлено факти перевищення повноважень працівниками поліції у Житомирській та Запорізькій областях, а також на Київщині.

Так, слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали досудове розслідування за фактом побиття 41-річного чоловіка у Житомирському районному відділенні поліції.

Громадянин був доставлений до відділку поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства.

Між одним з оперуповноважених та чоловіком виник словесний конфлікт, у результаті якого поліцейський побив чоловіка просто у холі райвідділку гумовим кийком. На щастя, побиття побачили інші відвідувачі відділку, які зупинили поліцейського та викликали швидку.

У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.

У Запоріжжі патрульні поліцейські безпідставно зупинили жінку та чоловіка та наказали останньому роздягатися.

Патрульні не знайшли у чоловіка заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити. Вони викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження.

Також перед судом постане інспектор патрульної поліції в Житомирській області, який побив людей під час затримання. Обвинувальний акт направлено до суду.

У листопаді 2020 року патрульний спільно з колегою зупинив автівку в Житомирі, водій якої порушив ПДР.