ДБР продовжує викривати «правоохоронців», які неправомірно застосовують силу проти громадян
Одним із важливих напрямів роботи Державного бюро розслідувань є викриття та притягнення до відповідальності правоохоронців, які замість того, щоб захищати громадян, знущаються з них.
Системну роботу працівників ДБР у цьому напрямі можна побачити на прикладах останніх розслідувань у різних регіонах України.
Зокрема, встановлено факти перевищення повноважень працівниками поліції у Житомирській та Запорізькій областях, а також на Київщині.
Так, слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали досудове розслідування за фактом побиття 41-річного чоловіка у Житомирському районному відділенні поліції.
Громадянин був доставлений до відділку поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства.
Між одним з оперуповноважених та чоловіком виник словесний конфлікт, у результаті якого поліцейський побив чоловіка просто у холі райвідділку гумовим кийком. На щастя, побиття побачили інші відвідувачі відділку, які зупинили поліцейського та викликали швидку.
У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.
У Запоріжжі патрульні поліцейські безпідставно зупинили жінку та чоловіка та наказали останньому роздягатися.
Патрульні не знайшли у чоловіка заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити. Вони викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження.
Також перед судом постане інспектор патрульної поліції в Житомирській області, який побив людей під час затримання. Обвинувальний акт направлено до суду.
У листопаді 2020 року патрульний спільно з колегою зупинив автівку в Житомирі, водій якої порушив ПДР.
Розмова водія з поліцейськими переросла у суперечку, в результаті якої поліцейські затримали водія та надягли на нього кайданки. Після цього патрульний почав бити чоловіка руками та ногами по голові. Також він вдарив в обличчя пасажира автомобіля.
У Київській області повідомили про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції Білої Церкви, який побив порушника правил дорожнього руху.
У ніч з 9 на 10 жовтня патруль поліцейських у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій в стані алкогольного сп’яніння та, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф (ст. 130 КПКУ).
Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто.
Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття.
Усі зазначені поліцейські підозрюються або обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Процесуальне керівництво здійснюють обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.