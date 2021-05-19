Ділки привласнили ₴440 тис. на вогнезахисному покритті шкільних дахів на Житомирщині

Ювенальним прокурором Бердичівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом привласнення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (підрядником та виконавцем) у великих розмірах, а також складання та використання завідомо підроблених офіційних документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 3, 4 ст. 358 КК України) ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України

Як повідомлялося раніше, зловживання скоєні під час реконструкції покрівель приміщень Скраглівської та Швайківської загальноосвітніх шкіл на загальну суму 1,7 млн грн, яка проводилася, відповідно до укладених з відділом освіти Бердичівської райдержадміністрації договорів, приватним підприємцем.

Зокрема, серед інших категорій робіт необхідно було здійснити вогнезахист дерев’яних конструкцій дахів, для проведення якого підрядник залучив ще одного виконавця.

У подальшому підрядник, складаючи офіційні документи про виконання робіт з вогнезахисної обробки дерев’яних балок шкільних дахів, вніс недостовірні відомості про використану вогнезахисну суміш, завищивши її вартість на 440 тис. грн, які привласнив.

Завдані збитки у ході досудового слідства підозрюваними відшкодовано у повному обсязі. Справу розглядатиме Бердичівський міськрайонний суд. Публічне обвинувачення здійснюватиме Бердичівська окружна прокуратура.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // zhitomirnews.com