Дії Директору національного природнього парку та службових осіб приватних товариств завдали державі збитків майже на ₴105 млн.

Відомо, що директор одного із національних природних парків на Буковині організував злочинне угруповання. Серед спільників чоловіка – п’ятеро діючих та колишніх керівників приватних компаній.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області з колегами-правоохоронцями встановили відразу кілька фактів неправомірних дій фігурантів. Протягом 2015–2019 років їм вдалося завдати державі майже 105 млн грн збитків.

Зокрема зловмисники заволоділи понад 405 тис. грн коштів державного бюджету, що призначалися на будівництво національного природнього парку. Для цього підроблювали акти виконаних робіт, завищуючи їхні обсяги і вартість.

Ще один факт протиправної діяльності фігурантів стосується незаконної вирубки та реалізації лісу на загальну суму 4,5 млн грн (за допомогою підконтрольних приватних фірм вони занизили вартість реалізованої лісопродукції).

Найбільших збитків завдала оборудка учасників злочинного угруповання, коли вони незаконно заволоділи землями водного фонду річки Черемош та здійснювали там позаобліковий видобуток піщано-гравійної суміші. Як наслідок — державі було завдано близько 100 млн грн збитків.

Кошти, отримані від незаконної діяльності, зловмисники легалізували: виводили на особисті рахунки та через підконтрольні компанії.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів та на території згаданих приватних товариств. Виявили та вилучили: бухгалтерські документи, чорнові записи, електронні носії інформації, гроші. Крім цього, зафіксовано незаконний видобуток піщано-гравійної суміші та вилучено відповідну техніку.

Наразі за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури лідеру та п’ятьом учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ч. 3 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 239-2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України