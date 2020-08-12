До 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна засуджено чоловіка за розбійний напад на станції Київ-Пасажирський

За участі прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Солом’янським районним судом міста Києва оголошено обвинувальний вирок 44-річному громадянину за напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства, що є небезпечним для здоров’я (ч. 2 ст. 187 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, на території Центрального залізничного вокзалу станції Київ-Пасажирський вчинив розбійний напад на працівника кіоску, завдавши йому ножем наскрізну колото-різану рану обличчя.

Поранений чоловік чинив супротив та не дав розбійнику заволодіти коштами з каси. Тоді, нападник схопив мобільний телефон потерпілого та втік з місця вчинення злочину.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні злочину визнав частково.

Водночас за принципової позиції прокурора судом надано критичну оцінку доводам сторони захисту та за результатом судового розгляду чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою.

Прес-служба прокуратури міста Києва