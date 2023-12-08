До 10 років ув’язнення засуджено мешканця Броварського району, який намагався вбити сокирою перехожу

Прокурори Броварської окружної прокуратури в суді довели вину чоловіка у скоєнні замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

У жовтні 2021 року в селі Погреби між засудженим та компанією виник конфлікт.

Чоловік повернувся до місця свого проживання, взяв сокиру та на велосипеді поїхав до кривдників аби помститись. По дорозі він побачив жінку, схожу на одну з присутніх в компанії. Під’їхавши ближче, засуджений вдарив її сокирою по потилиці, зліз з велосипеда та завдав ще чотири удари знаряддям злочину. Після того, як жінка втратила свідомість, він відтягнув потерпілу до кущів та з місця злочину втік. Пізніше його затримали правоохоронці.

Враховуючи доводи прокурора, суд призначив чоловікові покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура