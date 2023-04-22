До 7 років 6 місяців ув’язнення засуджено чоловіка за побиття та зґвалтування жінки, грабіж і крадіжку

За публічного обвинувачення Конотопської окружної прокуратури 51-річного конотопчанина визнано винним у побитті та зґвалтуванні жінки, грабежі та крадіжці.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений 16 червня 2022 року зранку побачив жінку, яка перебувала на території свого домоволодіння. Чоловік запропонував жінці вступити з ним у статеві зносини, а коли жінка відмовилась, погрожуючи ножем, побив її та зґвалтував. 73-річна потерпіла отримала ушкодження середньої тяжкості.

Більш того, обвинувачений відповідав у суді ще й за викрадення особистих речей та пограбування місцевих жителів.

У суді обвинувачений визнав свою провину частково.

За вироком суду його засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі. (ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186 КК України).

Сумська обласна прокуратура