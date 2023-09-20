До 8 років ув’язнення засуджено чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до психічної хвороби потерпілого

а підтримання публічного обвинувачення Святошинською окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку за обвинуваченням у спричиненні групою осіб тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до психічної хвороби потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурором доведено в суді, що двоє зловмисників в листопаді 2018 року, перебуваючи в нічний час біля багатоповерхівки в одному з районів Києва, нанесли численні удари руками та ногами в область життєво важливих органів потерпілого.

Нападники спричинили чоловіку тяжкі тілесні ушкодження, які у подальшому призвели до його психічної хвороби і неможливості надавати показання в суді.

Один з співучасників був засуджений у лютому 2022 року за вчинення даного злочину до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Інший обвинувачений з метою уникнення покарання тривалий час переховувався від суду та був оголошений у розшук.

Після затримання та примусового доставлення до суду обвинувачений свою вину у вчиненні злочину не визнав.

Однак за сукупністю вагомих та беззаперечних доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 8 років позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося Святошинським управлінням поліції ГУ НП в місті Києві.

Київська міська прокуратура