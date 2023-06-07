До 9 років за ґратами засуджено т. зв. першого заступника голови «Военно-гражданской администрации города Васильевка»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Запорізької обласної прокуратури в порядку спеціального судового провадження колишнього депутата Василівської міськради від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна з позбавленням права обіймати посади в органах влади незалежно від форми власності строком на 15 років.

Прокурорами в суді доведено, що на початку серпня 2022 року чоловік добровільно надав згоду на співпрацю з окупаційною владою рф та добровільно зайняв псевдопосаду першого заступника голови «Военно-гражданской администрации города Васильевка».

Після призначення він забезпечував роботу, пов’язану із соціальними виплатами населенню у рублях. Організовував перереєстрацію закладів освіти та інших комунальних установ за стандартами країни-агресора. Під час агітаційних заходів активно закликав місцеве населення до співпраці з ворогом.

Також брав участь в організації та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованої території Запорізької області.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура