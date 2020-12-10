До суду передано обвинувальні акти стосовно чотирьох озброєних учасників банди

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури підрозділами ГУНП у Вінницькій області викрито діяльність озброєної організованої злочинної групи, учасники якої вчинили на території області розбійний напад з проникненням до житла і заподіянням потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, 3 епізоди крадіжок із будинків мешканців нашої області та угон автомобіля. Загалом кримінальними правопорушеннями завдано шкоди потерпілим на 113 тисяч гривень, які повністю відшкодовані у ході розслідування.

За даними слідства, до складу організованої озброєної вогнепальною зброєю злочинної групи увійшли 4 іноземця. Члени банди ретельно планували свої дії та готувалися до вчинення кожного злочину, задля маскування одягали балаклави.

У ході розбійного нападу із пістолета завдали вогнепальне поранення потерпілому.

За результатами розслідування 08.12.2020 до Іллінецького районного суду Вінницької області для розгляду передано обвинувальні акти за обвинуваченням учасників організованої злочинної групи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури