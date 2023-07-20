Довічне позбавлення волі отриммав житель Чернігівщини за умисне вбивство та ножове поранення
Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора Чернігівської обласної прокуратури та ухвалив новий вирок, яким засудив до довічного позбавлення волі раніше судимого 43-річного мешканця Новгород-Сіверського району за умисне вбивство та заподіяння легких тілесних ушкоджень (п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 125 КК України).
Нагадуємо, що у березні 2023 року Менський районний суд визнав винним і засудив до 15 років позбавлення волі мешканця Чернігівської області, який під час спільного вживання алкогольних напоїв посварився з чоловіком родички і завдав йому ножового поранення, спричинивши легкі тілесні ушкодження.
Крім того, наступного тижня, будучи у стані алкогольного сп’яніння, під час раптово виниклого конфлікту, наніс знайомому не менше 50 ударів руками та ногами по тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події.
Не погоджуючись з вироком місцевого суду, який лише частково врахував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особу правопорушника, прокурор звернувся зі скаргою до суду апеляційної інстанції.
Чернігівський апеляційний суд погодився з доводами прокурора щодо неможливості виправлення засудженого, а також запобігання вчинення ним нових злочинів та призначив чоловіку покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Наразі вирок набрав законної сили.
Пресслужба Чернігівської обласної прокуратуриTweet