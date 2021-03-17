Двом мешканцям Дніпропетровщини повідомлено про підозру в розповсюдженні та зберіганні 20 кг амфетаміну

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Дніпропетровської області, за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства встановлено, що на початку березня 2021 у м. Дніпро двоє чоловіків домовились про зберігання з метою збуту та перевезення психотропних речовин в особливо великому розмірі.

Так, чоловіки розподіливши між собою ролі, у невстановленому на даний час місці, придбали 20 полімерних пакунків з психотропною речовиною – «амфетамін», загальною масою 20 кг та зберігали у м. Дніпрі.

Далі один з співвиконавців з метою збуту взяв 15 полімерних пакунків з «амфетаміном» та поклавши до власного автомобілю, вирушив у напрямку міжнародного пропускного пункту «Гоптівка» Харківської області, де був зупинений працівниками СБУ та Національної поліції України.

За результатом проведення обшуку автомобілю вилучено 15 пакунків з психотропною речовиною – «амфетамін», загальною масою 15 кг.

За результатами обшуків проведених у іншого співучасника виявлено та вилучено 5 полімерних пакунків з психотропною речовиною – «амфітамін», загальною масою 5 кг. Цього дня останнього затримано.

Крім того, в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 289 КК України перевіряється інформація щодо причетності вказаних осіб до серії викрадень преміальних автомобілів на території Харківської та інших областей.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУНП в Харківській області за оперативного супроводження УСБУ у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка, відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури