Волинський поліцейський перерахував ₴800 тис. бюджетних коштів своїй тещі

Чоловік підписав фіктивні угоди з приватним підприємством щодо ремонту та обслуговування службового транспорту. Насправді ці роботи не виконувались, а втім, за них він перерахував 800 тис. грн на рахунок своєї тещі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Схему викрили правоохоронці, а зараз справу розслідує Державне бюро розслідувань. Чоловіку повідомили про підозру в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Експоліцейському загрожує від 7 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна. // Діло