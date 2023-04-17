Двоє підлітків на Київщині «на камеру» жорстоко побили однолітка

У хлопця був перелом кісток носа, струс мозку, травма голови та контузія ока.

Як сповістив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, неповнолітні не просто завдавали ударів хлопцеві, а ще й знімали побиття на відео, яке згодом поширили в мережі.

“Жорстоко били дитину до втрати свідомості. В Білогородці поліцейський офіцер громади виявив скривавленого 14-річного потерпілого. У хлопця був перелом кісток носа, струс мозку, травма голови та контузія ока”, – розповів він.

Поліцейські встановили, що кривдниками виявилось двоє 17-річних жителів села Музичі. Нині обом підліткам суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, їм загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

“Шановні батьки та освітяни, закликаю вас дуже уважно ставитися до фактів булінгу та насильства серед дітей! Пам’ятайте, що під час воєнного стану, діти є найвразливішою категорією”, – наголосив Нєбитов. // УНІАН