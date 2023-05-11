Фельдшер кримінально-виконавчої служби продавав наркотики затриманим у київському СІЗО

Фігурант за грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень продавав наркотик правопорушнику. Йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Києва спільно із співробітниками Служби безпеки України, Київського слідчого ізолятора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили фельдшера кримінально-виконавчої служби, який займався збутом наркотиків затриманому. Правопорушником виявився 29-річний місцевий мешканець.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант протягом деякого часу за грошову винагороду у розмірі 5 000 гривень збував затриманому у Київському СІЗО наркотичний засіб метадон. Поліцейські затримали правопорушника після передачі «дози» наркотику у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході обшуку за місцем мешкання зловмисника було вилучено гроші, отримані від злочинної діяльності.

Наразі медику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконний збут чи передача наркотичних речовин у місцях позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини та ч. 1, 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Анастасія Ігнатюк, Відділ комунікації поліції Києва