Грабував дітей та задавав здобич у ломбард — у Києві затримали ймовірного злочинця

Сьогодні на території школи на проспекті Лобановського чоловік відібрав у дівчинки мобільний телефон.

Аналогічні злочини траплялися днями раніше на території Голосіївського та Солом’янського районів. Правоохоронці, завдяки камерам відеоспостереження, мали фото ймовірного злочинця. Та попередні пошуки були марні.

Цього разу зловмисника вдалося затримати. Годину патрульні прочісували місцевість і майже втратили надію розшукати зухвалого грабіжника, коли побачили схожого чоловіка на зупинці громадського транспорту.

При ньому патрульні виявили й телефон, який збігатися з описаним потерпілою.

Чоловіка затримали та передали слідчо-оперативній групі Солом’янського району. Наразі слідчі перевіряють його причетність до інших злочинів. // Вартові еспресо