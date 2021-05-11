Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, екстрадовано до Республіки Узбекистан

Київською міською прокуратурою за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснено успішну екстрадицію 26-річного громадянина Республіки Узбекистан, який перебував у міжнародному розшуку та переховувався в Україні.

Згідно обліків бази даних Інтерпол, вказаний громадянин перебував у міжнародному розшуку за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним привласненням коштів та підроблення документів на території Республіки Узбекистан.

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання першого заступника керівника Київської міської прокуратури про обрання щодо вказаного громадянина екстрадиційного арешту для фактичної передачі до Республіки Узбекистан.

Під час судового розгляду клопотання прокуратури останній виявив бажання щодо застосування спрощеного порядку видачі до Республіки Узбекистан.

За погодженням з компетентними органами Республіки Узбекистан відбулась фактична передача іноземця правоохоронцям вказаної держави.

Київська міська прокуратура