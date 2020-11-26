Інспектор митного поста «Центральний», діючи в інтересах суб’єкта ЗЕД, завдав шкоди держбюджету на суму понад ₴130 тисяч

Співробітниками Головного управління власної безпеки ДФС викрито митника Сумщини, який, зловживаючи службовим становищем, не здійснив передбачених законодавством заходів митного контролю.

Так, службова особа, перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Центральний» Сумської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам державної служби, діючи умисно в інтересах суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України та завдав істотної шкоди державним інтересам у вигляді недоотриманих обов’язкових митних платежів.

Сума завданої шкоди складає понад 130 000 гривень.

Вчора, 25 листопада, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за матеріалами ГУВБ, слідчим ДБР, розташованого у м. Полтаві, посадовій особі Слобожанської митниці вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Санкцією статті 364 Кримінального кодексу України, яку інкриміновано державному службовцю, передбачено позбавлення волі на строк до трьох років.

Державна фіскальна служба України