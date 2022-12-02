Катували мешканців Бучанського району – двох російських окупантів засуджено до 12 років за ґратами

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Львівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду двох військовослужбовців ЗС РФ визнано винними у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Їх засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що на початку березня 2022 року військовослужбовці 5 окремої танкової бригади ЗС РФ в/ч 46108 м. Улан-Уде, перебуваючи у селі Бузові Бучанського району Київської області, жорстоко поводилися з місцевим населенням, серед яких були жінки та діти.

Військові країни-агресорв вдерлися до приватного будинку. Погрожуючи зброєю, вони били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей, яким також погрожували застосувати зброю.

Після знущань та погроз засуджені заволоділи грошима та цінними речами, що належали потерпілим.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Офіс Генпрокурора