Кіберполіція Одещини викрила злочинну групу інтернет-шахраїв у продажу неіснуючих товарів

Шестеро зловмисників використовували фейкові інтернет-магазини техніки. Гроші покупців привласнювали за допомогою фішингу, а також отримували від них передплату на картки. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років за ґратами.

Схему інтернет-шахрайства викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Одещини спільно зі слідчим управлінням поліції Одеської області.

Шестеро чоловіків у віці 21-24 роки створили більше десятка фейкових онлайн-магазинів електротехніки та гаджетів. Щойно надходило замовлення – фігуранти телефонували клієнтам під виглядом менеджерів call-центру. Покупців переконували, що обраний товар знаходиться в іншому місті, відтак доставка можлива лише за умови повної передплати. Надалі зловмисники надсилали покупцям фішингові посилання для сплати або реквізити для переказу грошей.

Зібравши за допомогою фішингу банківські реквізити громадян, зловмисники привласнювали з них гроші. Також вони привласнювали передплату, отриману на картки, і в подальшому припиняли зв’язок із клієнтами. Збитки наразі встановлюються.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Учасникам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Одеської області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України