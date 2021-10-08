Кіберполіція викрила організаторів псевдофінансової компанії, які ошукали громадян на ₴2,7 мільйона

Фігуранти привласнили гроші вкладників, обіцяючи їм пасивні прибутки. Діяли вони від імені іноземної фінансової компанії. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Шахрайську схему викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими ДБР.

Організатори пропонували громадянам взяти участь у конкурсі на отримання гранту або кредиту за вигідними умовами для інвестування своїх бізнес-проєктів, для чого їм необхідно було надати фігурантам певну суму готівкових коштів. Однак, надалі представники компанії свої обов’язки не виконували, грантові чи кредитні кошти не надавали та суму внеску не повертали. За попередніми підрахунками, збитки сягають 2,7 мільйона гривень.

Також компанія у встановленому законодавством порядку не зареєстрована, не мала відповідної акредитації та ліцензій на провадження діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), надання фінансових послуг, здійснення валютних операцій та ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, записники, печатки, документацію та договори.

Одному з організаторів вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України