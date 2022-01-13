Киянина судитимуть за неправдиве повідомлення про замінування автовокзалу

Порушника та його місцезнаходження встановив дільничний офіцер поліції. На час досудового розслідування фігурант перебував під нічним домашнім арештом. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у грудні минулого року до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення щодо замінування одного з автовокзалів столиці. На місце події прибули профільні служби, які евакуювали людей з приміщення, оглянули його та не виявили жодних підозрілих і вибухонебезпечних предметів.

Дільничний офіцер поліції здійснив перевірку щодо встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення та її місцезнаходження.

З’ясувалося, що зловмисник перебуваючи напідпитку, зробив хибний виклик про замінування автовокзалу. Фігурантом виявився раніше не судимий киянин, 1985 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за вчинення злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

На даний час досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження за погодженням з Голосіївською окружною прокуратурою скеровано до суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва