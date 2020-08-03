Київська місцева прокуратура № 3 підтримала обвинувачення стосовно чоловіка, який вчиняв психологічне насильство щодо дружини

Встановлено, що 42-річний чоловік систематично вчиняв конфлікт зі своєю дружиною, нецензурно висловлювався на її адресу, погрожував фізичною розправою, завдавав фізичного болю, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Під час розгляду обвинувального акту в суді чоловік з особливим цинізмом зазначив, що вчиняв такі дії щодо своєї дружини умисно, задля її приниження.

За результатами судового розгляду Деснянським районним судом міста Києва зловмисника визнано винним у вчиненні домашнього насильства за ст. 126-1 КК України та призначено покарання у вигляді громадських робіт.

Прес-служба прокуратури міста Києва