Київські митники затримали понад півсотні американських кольорових діамантів

61 діамант, з яких найбільші і найдорожчі – два жовтих (вартістю 5,3 тисячі доларів США) та три безбарвних (2,9 тисяч доларів США), і ще два діаманти незвичного небесно-блакитного кольору з зеленим відтінком — виявлені київськими митниками при спробі переслати їх в міжнародних поштових відправленнях під виглядом розподільника документів.

Три міжнародні поштові відправлення від одного й того самого відправника з американського Балтимора прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра. Згідно декларацій, у цих посилках мали знаходитися «розподільники документів» вартістю 0 доларів США.

Натомість при митному огляді цих відправлень митники виявили каміння у зіппакетах з рукописними позначками, характерними для коштовного каміння (про масу, колір, чистоту тощо).

Митна експертиза встановила, що виявлене – дорогоцінне каміння першого порядку: діаманти брильянтової огранки жовтих, коричневих і блакитних кольорів та відтінків, а також безбарвні. Маса найбільшого каменю — 1,07 карата, а його лінійні виміри — 6,51х6,47х4,14мм.

Отже, коштовне каміння відправник намагався переслати в Україну, не задекларувавши належним чином.

Київською митницею у всіх випадках складено протоколи про порушення митних правил ст. 472 Митного кодексу України.

Діаманти вилучено. Їх загальна орієнтовна вартість – 11,6 тисяч доларів США (319 тисяч гривень).

Київська митниця