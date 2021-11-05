Київські поліцейські викрили зловмисників у привласненні майже ₴2 мільйонів бюджетних коштів

Співробітники комунальних підприємств уклали договори з підрядними установами на проведення ремонту покрівель та під’їздів будинків у Дніпровському районі. Але фактично роботи не були виконані, а гроші фігуранти привласнили собі. Тепер їм загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення.

У ході розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, слідчі столичної поліції спільно із співробітниками Управління стратегічних розслідувань в м. Києві та процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили групу осіб, які привласнили державні кошти. Це — співробітники комунальних підприємств та підрядних підприємств.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов, встановлено, що правопорушники діяли протягом листопада-грудня 2020 року:

«Фігуранти уклали договори з підрядниками на виконання ремонтних робіт покрівель та під’їздів будинків у Дніпровському районі. Загальна вартість ремонту становила майже 5 мільйонів гривень. Ми з’ясували, що фактично зобов’язання за договором були виконані не в повному обсязі, а 2 мільйони гривень бюджетних коштів чоловіки привласнили собі. Речові докази злочинної діяльності зловмисників вилучено та направлено на експертні дослідження».

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури Києва повідомили п’ятьом фігурантам про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 5, 4, 3 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ч. 1 ст. 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує позбавлення волі до від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва