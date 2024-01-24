Колаборант відповідав у окупантів за благоустрій під час захоплення Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 46-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що мешканець м. Куп’янськ під час окупації міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. главного специалиста отдела благоустройства и оперативного планирования управления жилищно-коммунального хозяйства ВГА Купянского района Харьковской области», про що було видано відповідний наказ очільника псевдооргану влади у червні 2022 року.

Колаборант виконував завдання і вказівки безпосереднього керівника, а додатково був ще і водієм. Свої обов’язки підозрюваний виконував до початку вересня 2022 року.

Після деокупації Куп’янська чоловік, щоб уникнути відповідальності, переховувався у Харкові, однак ці маневри не допомогли — правоохоронці викрили колаборанта.

Досудове розслідування — Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура