У Києві четверо учасників організованої групи незаконно збували психотропні речовини та боєприпаси

Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили у порушників майже 25 грамів кокаїну, понад 300 грамів амфетаміну, близько 200 грамів канабісу, пігулки екстазі та галюциногени. Також правоохоронці вилучили дві гранати, запал і понад 80 набоїв. За продаж «товару» спільники планували отримати 15 000 доларів США. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками СБУ у місті Києві та Київській області та під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрили чотирьох товаришів, які незаконно виготовляли, зберігали та збували наркотичні речовини та боєприпаси. Таким був результат відпрацювання оперативної інформації в рамках досудового розслідування, розпочатого наприкінці червня за ч. 2, 3 ст. 307 та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Дніпровського управління поліції Олександр Степура, правоохоронці задокументували злочину діяльність зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України під час спроби збуту незаконного «товару»:

«Під час санкціонованих обшуків у приміщенні, яке орендує один із порушників, а також за результатами оперативних заходів, ми вилучили майже 25 грамів кокаїну, понад 300 грамів амфетаміну, близько 200 грамів канабісу, а також 32 пігулки екстазі та ПМА, які зловмисники хотіли збути. Також під час огляду виявили галюциногенні гриби та лабораторне обладнання для виготовлення наркотичних речовин. Крім цього, ми вилучили дві гранати, запал та понад 80 набоїв, які спільники також планували продати. За це все чоловіки розраховували отримати 15 000 доларів США».

Порушниками виявилися уродженець Полтавщини, 1984 року народження, 45-річний уродженець Сумської області та луганчани, 1980 та 1988 років народження. Один із затриманих раніше судимий за скоєння злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігурантам про підозри у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою та третьою статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини в особливо великих та великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб та за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут боєприпасів, за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Порушникам загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна. Наразі наші зусилля спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого учасника злочинної групи», — зазначив Олександр Степура.

Відділ комунікації поліції Києва