Колишнього ректора вишу підозрюють у привласненні понад ₴1,3 млн. університетських коштів

Зловмисник, зловживаючи службовим становищем, безпідставно нараховував собі премії протягом трьох років. За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також конфіскація майна.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за співпраці з поліцейськими управління захисту інтересів суспільства і держави розслідується кримінальне провадження відносно екскерівника одного зі столичних вищих навчальних закладів, який шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів коштами державного університету. Зловмисником виявився раніше не судимий уродженець Києва, 1954 року народження.

Правоохоронці з’ясували, що відповідно до умов контракту, який підписав із Міністерством освіти й науки України колишній ректор, така форма нарахування коштів як премія не була передбачена. Натомість чоловік незаконно нараховував собі щомісячні премії понад три роки й таким чином привласнив 1 300 000 гривень коштів університету.

Слідчі зібрали необхідну доказову базу та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 4 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, та з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Києва